Peugeot представила обновленную модель 508

Французская компания Peugeot представила обновленное семейство автомобилей 508. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель будет предлагаться в кузове седан и универсал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внешне Peugeot 508 и Peugeot 508 SW можно узнать по более тонким светодиодным фарам Matrix, а также новой решетке радиатора, которая доходит до бампера. Также оба автомобиля получили удлиненную колесную базу, которая составляет теперь 2790 мм. В салоне появились новая информационно-развлекательная система Peugeot i-Connect Advanced, двухспицевый мультируль и цифровая приборная панель с возможностью персонализации. На центральной консоли установлен 10-дюймовый сенсорный экран, а прямо под ним расположены клавиши управления различными функциями автомобиля.

Автомобиль будет оснащаться гибридными силовыми установками мощностью 180 и 225 л.с. Также будет предлагаться гибридная версия Peugeot Sport Engineered мощностью 360 л.с. Кроме того, покупателям предложат модель с традиционными бензиновыми и дизельными моторами.