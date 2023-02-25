Mercedes показал интерьер нового E-класса

Компания Mercedes-Benz рассекретила интерьер новой модели E-Class. Речь, судя по всему, идет о новом поколении машины: нынешняя выпускается с 2016 года и уже пережила рестайлинг, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Новая приборная панель полностью состоит из трех цветных дисплеев, которые располагаются на всю ширину - от двери до двери. При этом их угол обзора специально ограничен таким образом, чтобы водителя не отвлекало то, что видят пассажиры. Среди доступного контента - видеоигры, онлайн видео- и аудиосервисы, видеоконференции, в частности Zoom, и многое другое.

Водитель также со своего места может пользоваться вышеописанными сервисами, но только тогда, когда машина припаркована. Кроме дисплеев интерьер обращает на себя внимание современной подсветкой.

В компании обещают выпустить модель на рынок Северной Америки под конец 2023 года. Внешность самой машины пока держат в секрете, как и ее заводское имя. Отметим, что последние седаны Mercedes E-класса выпускались с заводскими индексами W210, W211, W212 и W213. Логично предположить, что новинка войдет в историю как W214.



Напомним, что у Mercedes уже есть седан схожего размера, но построенный на собственной платформе и только с электрическим приводом - модель EQE. Он также оснащен полностью цифровой передней панелью.





