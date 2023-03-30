BYD готовит электрический седан Qin Plus EV 2023

Китайская компания BYD готовит к выходу обновленный электрический седан BYD Qin Plus EV 2023 модельного года. Премьера новинки запланирована на 7 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на портал ixbt.com.

BYD Qin Plus EV 2023 модельного года придет на смену одноименной модели, выпущенной в 2021 году. С обновлением он останется компактным седаном: длина его кузова составит 4765 мм, ширина - 1837 мм, а высота - 1515 мм при колесной базе 2718 мм. В движение его будет приводить 250-сильный электромотор TZ200XSK, который придет на смену менее мощному 182-сильному двигателю. Автономность обеспечит аккумуляторный блок Blade емкостью от 48 до 72 кВт*ч, запас хода от которого будет варьироваться от 420 до 610 км.

В числе других изменений BYD Qin Plus EV 2023 года китайские СМИ называют обновленный салон, в котором появятся 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система DiLink4.0 с 15,6-дюймовым дисплеем и новые кресла с перфорацией.

Предполагается, что BYD сделает этот электрокар не только мощнее, но и дешевле. Так, если стоимость Qin Plus EV 2021 года на старте продаж начиналась с 20 600 долларов, то модель 2023 года можно будет приобрести всего за 17 400 долларов