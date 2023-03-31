Билл Гейтс доверил свою жизнь беспилотному авто

Основатель Microsoft Билл Гейтс совершил поездку на беспилотном автомобиле по Лондону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс совершил поездку на беспилотном автомобиле по улицам столицы Великобритании, чтобы лично убедиться в надежности новых технологий. Ролик с миллиардером опубликован в его личном блоге.

"Это была незабываемая поездка. Машина везла нас по центру Лондона, который является одним из самых сложных городов в плане условий вождения", - отметил он.

По словам Гейтса, "было немного сюрреалистично находиться в машине" и не водить самому, при этом авто уклонялось от других автомобилей. Бизнесмен пояснил, что пока беспилотные машины все еще находятся в разработке, поэтому на всякий случай вместе с ним был водитель для подстраховки.

"Прямо сейчас мы близки к переломному моменту, когда становятся доступными автомобили, позволяющие водителю убрать руки с руля и передать системе управление при определенных обстоятельствах. В течение следующего десятилетия мы начнем видеть больше автомобилей, преодолевающих этот порог", - уверен Гейтс.

Бизнесмен отметил, что всегда любил водить машину, однако с нетерпением ждет момента, когда сможет передать управление авто искусственному интеллекту. "Когда это произойдет, то беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу", - заключил филантроп.