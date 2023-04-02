Hyundai пообещал сохранить в новых автомобилях аналоговые клавиши

Компания Hyundai обещает сохранить в автомобилях аналоговые клавиши. Руководитель дизайнерского подразделения Hyundai Санг Юп Ли заявил австралийскому изданию Cars Guide, что считает тендецию заменять все "физические" кнопки на сенсорные экраны опасной. "Когда вы за рулём ими [тачскринами] трудно пользоваться: обычные кнопки удобнее нажимать на ощупь", - расшифровал свою позицию вице-президент корейского концерна, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Санг Юп Ли дал понять, что Hyundai намеренно оставляет функциональные шайбы регулировок климата и аудиосистемы, чтобы водители могли менять настройки, не отвлекаясь от дороги. "Для меня кнопки, связанные с безопасностью, должны быть аналоговыми", - подытожил шеф-дизайнер корейской марки.

Топ-менеджер не стал отрицать, что будущее всё-таки за сенсорными панелями, ведь после достижения автономности четвёртого уровня водителю не придётся следить за дорогой. Однако пока автомобилями Hyundai нужно управлять вручную, у новинок по-прежнему останутся привычные блоки регулировок основных функций. Слова шеф-дизайнера не расходятся с делом: и новый кроссовер Kona, и обновлённая Sonata получили почти идентичные интерьеры с россыпью аналоговых кнопок.

Компания Hyundai не одинока в стремлении сохранить привычный интерфейс в новых автомобилях. Полтора года назад над поиском баланса между тачскринами и "ламповыми" кнопками задумалась Audi, а многочисленные исследования свидетельствуют о неудобстве сенсорных экранов.