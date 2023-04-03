Volkswagen снимет с производства культовую модель

Вслед за седаном Passat линейку Volkswagen покинет еще одна культовая для бренда модель - хэтчбек Golf. Став родоначальником одноименного "гольф-класса" (C-класс), он внес неоценимый вклад в развитие и имидж немецкого автоконцерна, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Впрочем, время идет вперед, и жить знаменитому "Гольфу" осталось недолго - всего лишь до 2028 года. Именно такой срок в интервью немецкому ресурсу Automobilwoche обозначил глава подразделения Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер.

В 2024 году нынешний Volkswagen Golf ждет еще один рестайлинг, а еще через четыре года он покинет линейку бренда и прекратит свое существование. Его наследником станет электромобиль, информация о котором появится чуть позже.