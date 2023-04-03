Компания Nissan представит электрический кабриолет Nissan Max-Out

Во вторник, 18 апреля, в Шанхае стартует ежегодный международный автосалон, в котором примут участие ведущие производители со всего мира. Не останется в стороне и японский Nissan. Он привезет в Поднебесную новый полностью электрический концептуальный кабриолет Nissan Max-Out.

Впервые Nissan продемонстрировал публике Nissan Max-Out в виде цифрового концепта еще в 2021 году. И теперь производитель воплотил концепт в реальность, который покажут публике на предстоящем мотор-шоу.

Помимо Nissan Max-Out, в рамках автосалона в Шанхае Nissan представит несколько новых моделей как с полностью электрическими моторами, так и с гибридными силовыми установками e-POWER. Эти машины, по словам производителя, продемонстрируют подход компании к изменению управления автомобилями и их интеграции в жизнь клиентов.

avtonovostidnya.ru