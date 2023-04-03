Mazda планирует начать выпуск премиальных автомобилей

Руководитель североамериканского подразделения японского автоконцерна Mazda Том Доннелли рассказал о планах компании до 2030 года. По его словам, бренд должен составить конкуренцию в продажах машинам премиального класса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на autonews.com.

На первом этапе на мировой авторынок поступят премиальные кроссоверы CX-90 и CX-70. При этом, первую модель Mazda уже представила. По словам Доннели, CX-90 является самым премиальным автомобилем бренда из когда-либо созданных.

На втором этапе Mazda планирует сосредоточиться на выпуске электромобилей. К 2030 году каждая модель в линейке японского бренда будет иметь как минимум одну полностью электрическую версию.