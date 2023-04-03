Great Wall изменил внешность кроссовера Wey Mocha

Кроссовер Wey Mocha, названный в честь кофейного напитка, дебютировал в 2021 году. Теперь пришла пора рестайлинга, и похоже дизайнеры Great Wall решили подражать флагману - большому вседорожнику Lanshan. Сходство достигается за счёт характерных двухъярусных фар и "потайной" решётки радиатора, передает Day.Az со ссылкой на Autohome.

С кормы новинку проще всего узнать по фонарям а-ля Genesis и крышке багажника, разделённой надвое светодиодной полосой. В салоне другой центральный тоннель: джойстик управления трансмиссией заменён подрулевым лепестком, поменялся интерфейс сенсорного блока климат-контроля, стал более традиционным дизайн руля.

Анонсированы две заряжаемые гибридные версии с запасом хода на электротяге до 215 или 245 километров по циклу CLTC. У актуальной модели роль бензинового двигателя выполняет 1,5-литровая "турбочетвёрка", вероятно, она же останется у обновлённого Wey Mocha.

Больше подробностей об обновлённом Wey Mocha появится в течение месяца. Вероятно, полноценная презентация кроссовера состоится через две недели на автошоу в Шанхае.