Назван кроссовер-долгожитель, который может проехать больше 500 000 километров

Кроссовер Volkswagen Tiguan - один из тех автомобилей-долгожителей, которые запросто могут проехать более 500 тыс. км. К такому выводу пришел эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

К числу долгожителей Зиновьев отнес первое поколение "Тигуана". По его словам, большинство из них приходится на дизельные машины, оснащенные 2,0-литровым турбомотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Это, впрочем, неудивительно, ведь исполнения с бензиновым двигателем, по словам эксперта, имели большое количество проблем. Нарекания вызывал и "робот" DSG, который часто требует ремонта или замены, не доехав и до 250 тыс. км пробега. А вот надежность механической трансмиссии, которой оснащались некоторые версии Volkswagen Tiguan с бензиновым мотором, напротив, отменная, считает он.

Отмечается, что Volkswagen Tiguan в целом способен похвастаться "живучестью". Его кузов устойчив к коррозии, а в отделке салона используются качественные материалы, способные выдержать длительную эксплуатацию.