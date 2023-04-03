Ввоз автомобилей в Азербайджан может сократиться до 30%

Ограничение на импорт подержанных автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, может привести к снижению импорта автомобилей в Азербайджан до 30 процентов.

Об этом сказал Trend в понедельник эксперт по вопросам транспорта, юрист Аршад Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, данное ограничение в основном связано с обеспечением экологической безопасности, а также общей безопасности дорожного движения. "Начиная с сентября прошлого года, "пробки" на улицах Баку приобрели более интенсивный характер. Результаты проведенных минэкологии мониторингов показали, что содержание в воздухе оксида углерода, оксидов азота и некоторых других вредных веществ значительно больше нормы", - отметил эксперт.

Гусейнов отметил, что сокращения импорта автомобилей в целом недостаточно для решения проблемы "пробок", хотя это и может несколько снизить интенсивность их возникновения "Для этого необходимо провести и другие работы, в том числе это усовершенствование в сферах общественного транспорта, инфраструктуры", - добавил он.