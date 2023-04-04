Chery представит электрическое спорткупе

Компания Chery намеревается представить на грядущем автосалоне в Шанхае спортивное купе. Автосалон откроется 18 апреля и продлится девять дней, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Новинка получила название Chery iCar GT, и ее планируют выпускать на дочернем подразделении Chery New Energy, поэтому компания собирается позиционировать купе не как часть линейки Chery, а как продукт отдельного бренда.

Главными особенностями Chery iCar GT станут оригинальная светодиодная оптика в виде буквы Т и большие колесные диски с необычным рисунком. По предварительной информации, длина машины составит порядка 4,8 м, а колесная база - 2,9 м. Подробности о силовой установке не раскрываются, однако известно, что она будет полностью электрической.

Первой новинкой подразделения Chery New Energy станет электрический кроссовер, который сейчас проходит под внутризаводским индексом S56. Его будут позиционировать в качестве автомобиля, предназначенного для активного отдыха. Следом за ним в линейке появится и кроссовер eQ7, фотографии которого недавно были выложены на официальном сайте Министерства промышленности КНР.