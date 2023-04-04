Geely представит новый кроссовер Zeekr X

Корпорация Geely представит на автосалоне в Шанхае электрический кроссовер Zeekr X. Автошоу продлится с 18 по 27 апреля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Автомобиль был представлен еще в начале февраля 2023 года, однако живая премьера состоится только на Шанхайском автосалоне. Zeekr X выполнен в новой корпоративной стилистике, которая была продемонстрирована на концепте Lynk&Co Next Day от другого суббренда Geely. Габариты: 4450 мм в длину, 1836 мм в ширину и 1572 мм в высоту. Колесная база - 2750 мм.

Zeekr X построен на платформе SEA (на ней же базируются и другие модели бренда). В младших комплектациях он оснащается одним 272-сильным электромотором на задней оси. Самые дорогие версии имеют два электродвигателя, в результате чего суммарная мощность составляет 428 л.с. Разгон до первой сотни займет 3 с. Максимальная скорость ограничена отметкой 190 км/ч. Цены на кроссовер пока что не раскрываются.