Chery готовит к запуску новый суббренд Jaecoo

О том, что Chery готовится запустить новый суббренд Jaecoo, первым сообщил портал Китайские автомобили: об этом было объявлено в рамках закрытой онлайн-конференции, посвященной грядущему выходу на рынок Казахстана другой марки, принадлежащей Чери, - Omoda. А вот фирменные снимки первенца Jaecoo - разумеется, кроссовера - "всплыли" во Вьетнаме, их опубликовал на своих страницах в соцсетях местный офис все той же Омоды. Вообще, название бренда официально еще не объявлено, в постах он пока обозначен как "мистер J", однако вьетнамские СМИ уверены, что речь именно о Jaecoo, ну а паркетник якобы поступит в продажу под именем Jaecoo 7, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Запечатленный на официальных картинках кроссовер Jaecoo 7 еще обклеен маскировочной пленкой, однако шпионы уже ловили этот SUV без лоскутка камуфляжа - и не только с новыми эмблемами, но и непосредственно под брендом Chery (в Китае модель пока носит внутризаводской индекс TJ-1): в частности, фото ранее опубликовало издание Autohome. Особенности внешности кросса - гигантская радиаторная решетка, "пиксельные" ходовые огни и задние фонари, выстроенные столбиком блоки фар и выдвижные ручки дверей. В салоне установили отдельный приборный экран и вертикальный тачскрин мультимедийной системы.

Считается, что новая марка создана исключительно для экспортных рынков, причем кое-где ее, возможно, будут позиционировать не в качестве самостоятельной компании, а как часть Омоды. В любом случае, автомобили нового бренда (или семейства) окажутся на ступеньку выше: их планируют продвигать как модели для легкого бездорожья, тогда как Omoda рассчитана на молодежь, которая передвигается в основном по городу.

По неофициальным данным, новый кроссовер предложат с бензиновой "турбочетверкой" 1.6, ему также прочат гибридную установку. Скорее всего, Jaecoo 7 будет полноприводным.

Во Вьетнаме SUV ждут в конце года, в Китае же модель под маркой Chery должна дебютировать летом. Не исключено, что новый кросс доберется и до России - возможно, под брендом Omoda.

Между тем второй моделью Jaecoo может оказаться чуть переделанный паркетник Chery Tiggo 9: машину с новым логотипом тоже уже застукали "на воле".