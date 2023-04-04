Volkswagen выпустит последнюю новую модель с ДВС

Многие автомобильные СМИ сегодня выпустили сенсационную новость о том, что Volkswagen расстанется с моделью Golf и что нынешнее восьмое поколение - последнее. На самом деле это далеко не новость, и она к тому же не совсем точная: глава компании Volkswagen Томас Шефер ещё прошлой осенью в интервью британскому журналу Autocar подтвердил, что нового "углеводородного" поколения Golf не будет, но в свежем интервью немецкому изданию Automobilwoche сообщил много дополнительной информации, в том числе относительно планов компании по другим популярным моделям, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Итак, в следующем году на рынок выйдет сильно обновлённый Golf восьмого поколения с "углеводородными" и гибридными силовыми установками, в таком виде он может продержаться в строю вплоть до конца текущего десятилетия. Девятого поколения с ДВС у Гольфа не будет, но в 2028 году ожидается электромобиль на модульной платформе SSP, который получит имя Golf (в "чистом" виде или в комбинации с какой-нибудь приставкой - например, ID. Golf). Таким образом, можно точно сказать, что представленный в марте концептуальный электрический хэтчбек Volkswagen ID. 2all, который станет серийным в 2025 году, - это не замена Гольфа, а скорее замена Polo.

По поводу нынешнего "углеводородного" Polo Томас Шефер не сказал ничего определённого: судьба этой модели в Европе зависит от экологических норм Euro 7, которые должны вступить в силу в 2025 году, но окончательные параметры Euro 7 до сих пор не согласованы, потому что встречают жёсткое сопротивление со стороны автопроизводителей. Если нормы Euro 7 будут утверждены в их последней на данный момент редакции, выпуск субкомпактных непремиальных моделей с ДВС в Европе потеряет смысл - они окажутся слишком дорогими.

В этом году Volkswagen выпустит последние "углеводородные" поколения моделей Tiguan и Passat, причём Passat будет представлен в Европе только с кузовом универсал, а седан заменит электрическая модель Volkswagen ID.7, её дебют также состоится в этом году.

В 2024 году появится среднеразмерный "углеводородный" кроссовер Tayron второго поколения (первое поколение известно только в Китае). В 2025 году свет увидит T-Roc второго поколения - это будет последняя полностью новая модель Volkswagen с ДВС (во всяком случае, для Европы). Напомним, что нынешний "первый" T-Roc (на заглавном фото) выпускается с 2017 года, в прошлом году он впервые опередил Golf и стал самой продаваемой моделью Volkswagen в Европе.

В 2026 году в гамме VW появится полностью электрический Tiguan, который по аналогии с будущим электрическим Гольфом будет иметь некую приставку к названию (например, ID Tiguan), в основу этого батарейного кроссовера ляжет модернизированная платформа MEB+.

Важная оговорка: Томас Шефер допускает пересмотр планов компании, в случае если в 2026-2027 годах произойдут маловероятные, но всё же возможные сдвиги в политике Евросоюза, вследствие которых нынешняя довлеющая над автопромом экологическая доктрина будет сильно скорректирована. В таком случае нельзя исключать и "девятого" Гольфа с ДВС. Как говорится, поживём - увидим.