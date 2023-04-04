Genesis показал новый стильный кроссовер

На специальном мероприятии в Нью-Йорке публике показали концептуальный кроссовер Genesis GV80 Coupe, который можно считать предвестником серийной модели, неоднократно замеченной на дорожных тестах. Новинка представляет собой четырехместный кроссовер, дизайн которого вдохновлен прошлогодним концептом X Speedium Coupe. Он объединяет элементы стиля актуального GV80 с элементами более динамичного X Speedium, передает Day.Az со ссылкой на 110km.ru.

Передняя часть концептуального GV80 Coupe отличается от "обычного" GV80 более тонкими светодиодными фарами с новой технологией многолинзового массива. Здесь также появились более агрессивные воздухозаборники с черной отделкой, а на передних крыльях - горизонтальные полоски светодиодов. Линия крыши завалена к корме, а дорожный просвет занижен по сравнению со стандартным GV80. На корме можно заметить пару спойлеров и тонкие светодиодные фонари, протянувшиеся через всю дверь багажного отсека, как у X Speedium Concept. Кузов окрашен в новый ярко-оранжевый оттенок Magma.

В салоне установили новый трехспицевый руль, четыре ковшеобразных сиденья обиты кожей Nappa и замшей с оранжевой прострочкой. В отделке используются вставки карбона, а за креслами второго ряда видна большая распорка для увеличения жесткости кузова.

На презентации Genesis GV80 Coupe главный креативный директор Genesis Group Люк Донкервольке заявил: "За последние семь лет мы добавили в портфолио больше моделей для повседневной жизни, таких как наши кроссоверы GV80 и GV70. Теперь мы расширяем границы с более эмоциональными автомобилями, которые улучшают производительность и динамические характеристики Genesis".