Mercedes-Benz обновил кроссовер GLS

Вскоре после запуска обновленных Mercedes-Benz GLA, GLB и GLE немецкий автогигант обновил еще один кроссовер. На этот раз речь о флагманской и самой дорогой модели GLS, который со сменой модельного года получил несколько заметных изменений, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Во-первых, компания внесла ряд изменений в экстерьер кроссовера, заменив старую решетку радиатора на более крупную с четырьмя горизонтальными ламелями с покрытием Silver Shadow, а старый бампер на новый со встроенными воздухозаборниками с глянцево-черной окантовкой. Слегка переработали и задние фонари. Вдобавок к этому появились два новых цвета кузова и новый вариант колес с 20-дюймовыми многоспицевыми легкосплавными дисками серого цвета.

Как и прежде, Mercedes-Benz GLS по умолчанию имеет семиместный салон. После рестайлинга в нем появились усовершенствованная информационно-развлекательная система MBUX и новые варианты отделки.

Выпускать рестайлинговый Mercedes-Benz GLS будут в четырех модификациях: GLS 450 4MATIC, GLS 580 4Matic, GLS 350 d 4Matic и GLS 450 d 4Matic. Также кроссовер будет доступен в двух "сверхдорогих" исполнениях: роскошном Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic и "заряженном" Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+.