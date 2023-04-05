В Великобритании проведут чемпионат по гонкам на детских Bugatti

В Великобритании появился гоночный чемпионат с гонками на детских машинах Bugatti. За три этапа участники должны будут заплатить около пяти тысяч фунтов стерлингов, что соответствует полумиллиону рублей. Наставником команд выступит победитель "24 часов Ле-Мана" и официальный пилот Bugatti Энди Уоллес - человек, который за рулем Chiron Super Sport 300+ разогнался до 490,484 километра в час.

Британский производитель детских автомобилей The Little Car Company и организатор исторических гонок HERO-ERA объявили о запуске чемпионата UK Bugatti Baby II Championship. Его участники, 20 команд из взрослого и ребенка, будут выступать на Bugatti Baby II, современной версии легендарного Type 52.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, первый этап чемпионата пройдет в главном ангаре на территории бизнес-центра Bicester Heritage в последних числах апреля. Наставником команд выступит победитель "24 часов Ле-Мана" и официальный пилот Bugatti Энди Уоллес.

Родстер Bugatti Baby II - это уменьшенная копия Type 35 образца 1924 года. Машинка оснащена электромотором, батареей емкостью 1,4 или 3,8 киловатт-часа (максимальный пробег без подзарядки - 30 километров) и дифференциалом повышенного трения в задней оси. Мощность регулируется и может достигать 10 киловатт, или 13,6 лошадиной силы.

Весь тираж Baby II из 500 экземпляров раскупили ещё до официальной премьеры, хотя цены начинались от 30 тысяч евро. Выпущенный через три года Baby II Carbon Edition стоил ещё дороже - от 80 тысяч.

Стоит напомнить, что оригинальный Baby появился в 1926 году. Этторе Бугатти и его сын Жан построили родстер для четырехлетнего Ролана - младшего сына Бугатти, скопировав внешность гоночного Bugatti Type 35. В серию Babу, с восторгом принятый публикой на Парижском автосалоне, пошел под именем Type 52. Его оснастили электромотором Paris-Rhone (3,5 лошадиной силы), 12-вольтовой батареей и редуктором с передачей заднего хода.