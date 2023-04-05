Создатель McLaren F1 представил новый суперкар
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Британский производитель спортивных автомобилей Gordon Murray Automotive, основанный в 2017 году бывшим дизайнером Формулы-1 Гордоном Мюрреем, представил новый кабриолет T.33 Spider. Это первый суперкар марки с двигателем V12, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

T.33 Spider от Gordon Murray Automotive сочетает в себе красивый и актуальный во все времена дизайн T.33 с еще более захватывающим и увлекательным опытом вождения. Он имеет ту же конструкцию сверхлегкого монокока из углеродного волокна с алюминиевыми трубками, как и T.33, а также крышей, состоящей из двух съемных панелей. Заднее стекло опускается за заднюю перегородку нажатием переключателя. Имея общую ДНК с T.33, новая модель при этом получила собственный оригинальный стиль. Весит автомобиль 1108 кг, что всего на 18 кг больше, чем купе T.33.

T.33 Spider

T.33 Spider

T.33 Spider

T.33 Spider

"С самого начала я знал, что одной из самых больших проблем при разработке T.33 Spider будет сохранение чистоты, баланса и общей красоты T.33. Поэтому я набросал обе версии одновременно, чтобы убедиться, что пропорции будут работать", - заявил Гордон Мюррей.

В салоне водителя встретят обтянутый кожей руль из углеволокна, рычаг переключения передач из алюминиевого сплава и легкие гоночные сиденья из углеволокна, отделанные кожей и алькантарой. Одно из отличий T.33 Spider от обычного T.33 заключается в том, что задняя перегородка между двумя сиденьями окрашена в цвет кузова и при снятых панелях крыши это усиливает ощущение открытости, когда цвет кузова плавно перетекает на салон.

T.33 Spider

T.33 Spider

T.33 Spider

В движение T.33 Spider приводится полностью алюминиевым 3,9-литровым двигателем Cosworth GMA.2 V12, мощность которого достигает 617 л.с., а крутящий момент - 451 Нм. Компанию мотору составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, разработанная совместно со всемирно известным производителем трансмиссий для автоспорта Xtrac.

Выпускать кабриолет будут ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. Каждый из автомобилей буле собран вручную в новой штаб-квартире Gordon Murray Automotive в Highams Park в британском Уиндлшеме.