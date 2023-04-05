Создатель McLaren F1 представил новый суперкар

Британский производитель спортивных автомобилей Gordon Murray Automotive, основанный в 2017 году бывшим дизайнером Формулы-1 Гордоном Мюрреем, представил новый кабриолет T.33 Spider. Это первый суперкар марки с двигателем V12, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

T.33 Spider от Gordon Murray Automotive сочетает в себе красивый и актуальный во все времена дизайн T.33 с еще более захватывающим и увлекательным опытом вождения. Он имеет ту же конструкцию сверхлегкого монокока из углеродного волокна с алюминиевыми трубками, как и T.33, а также крышей, состоящей из двух съемных панелей. Заднее стекло опускается за заднюю перегородку нажатием переключателя. Имея общую ДНК с T.33, новая модель при этом получила собственный оригинальный стиль. Весит автомобиль 1108 кг, что всего на 18 кг больше, чем купе T.33.

"С самого начала я знал, что одной из самых больших проблем при разработке T.33 Spider будет сохранение чистоты, баланса и общей красоты T.33. Поэтому я набросал обе версии одновременно, чтобы убедиться, что пропорции будут работать", - заявил Гордон Мюррей.

В салоне водителя встретят обтянутый кожей руль из углеволокна, рычаг переключения передач из алюминиевого сплава и легкие гоночные сиденья из углеволокна, отделанные кожей и алькантарой. Одно из отличий T.33 Spider от обычного T.33 заключается в том, что задняя перегородка между двумя сиденьями окрашена в цвет кузова и при снятых панелях крыши это усиливает ощущение открытости, когда цвет кузова плавно перетекает на салон.

В движение T.33 Spider приводится полностью алюминиевым 3,9-литровым двигателем Cosworth GMA.2 V12, мощность которого достигает 617 л.с., а крутящий момент - 451 Нм. Компанию мотору составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, разработанная совместно со всемирно известным производителем трансмиссий для автоспорта Xtrac.

Выпускать кабриолет будут ограниченным тиражом всего в 100 экземпляров. Каждый из автомобилей буле собран вручную в новой штаб-квартире Gordon Murray Automotive в Highams Park в британском Уиндлшеме.