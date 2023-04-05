Владельцам кроссоверов Volkswagen Atlas поставили запрет

В США отзовут 143 тыс. кроссоверов Volkswagen Atlas. Владельцам попавших под отзыв машин не рекомендуется перевозить пассажиров на переднем сиденье до тех пор, пока не будут произведены ремонтные работы, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Потенциально опасными признаны 143 тыс. кроссоверов Volkswagen Atlas 2018-2021 годов и Atlas Cross Sport 2020 модельного года. Поводом для отзывной кампании стала потенциально неисправная система обнаружения пассажиров на переднем пассажирском сиденье, что может привести к отключению подушки безопасности, даже если там сидит человек.

Как сообщают в Национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA), деактивированная подушка безопасности не сработает в случае аварии, что увеличивает риск травмирования пассажира на переднем сиденье.

В Volkswagen заявляют, что сейчас работают над решением проблемы, которое, как ожидается, будет готово лишь к концу 2023 года. При этом в компании утверждают, что на данный момент им неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с отзывом.

Отметим, что впервые о проблеме стало известно еще в 2019 году. В августе того же года немецкий автопроизводитель начал собственное расследование и поиск причин. В 2021 году Volkswagen выяснил, что сбой носит случайный характер, и сигнальная лампа загорается сразу же при возникновении неисправности.