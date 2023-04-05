General Motors сократит тысячи сотрудников

General Motors сократит штат сотрудников на 5 тыс. человек в рамках мер по уменьшению расходов. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

По его данным, компания предложит компенсации сотрудникам за уход по собственному желанию. Как отметил финансовый директор концерна Пол Джейкобсон, сокращения затронут 6% персонала и позволят сэкономить $1 млрд. "Мы хотели заплатить за добровольную программу [ухода по собственному желанию], сделать все возможное, чтобы избежать принудительных увольнений", - сказал Джейкобсон, которого цитирует агентство.

Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) ранее отметила, что около 20% американских компаний могут сократить своих сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Банк Goldman Sachs приступил к сокращению 3,2 тыс. рабочих мест. Корпорация Microsoft заявила о планах уволить примерно 10 тыс. сотрудников в 2023 году.

Газета The Wall Street Journal ранее опубликовала оценки, согласно которым США в течение года столкнутся с рецессией и ростом безработицы.