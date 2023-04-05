https://news.day.az/autonews/1552753.html Volvo сообщила о росте продаж
Volvo сообщила о росте продаж
Рост продаж на 8% в марте зафиксировала шведская автомобильная компания Volvo Car, 5 апреля сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
В компании сообщили, что продажи выросли на 8% в марте до 63 132 автомобилей.
Также в компании отметили, что большая часть продаж в марте была за счет электромобилей.
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