Volvo сообщила о росте продаж

Рост продаж на 8% в марте зафиксировала шведская автомобильная компания Volvo Car, 5 апреля сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

В компании сообщили, что продажи выросли на 8% в марте до 63 132 автомобилей.

Также в компании отметили, что большая часть продаж в марте была за счет электромобилей.