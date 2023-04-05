Stellantis и BMW ведут переговоры с Panasonic
Переговоры об объединении для строительства заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке ведут компания Panasonic Holdings, международный концерн Stellantis и немецкий автоконцерн BMW.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Wall Street Journal со сссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По словам источников, Stellantis и BMW активно инвестируют в создание заводов по производству аккумуляторов для электромобилей и ищут новые инвестиции.
Источники отметили, что Stellantis уже объявила о создании двух заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке: один с LG Energy Solution в Канаде, а другой в Индиане с Samsung SDI.
Источники добавили, что Stellantis ведет переговоры с Panasonic в качестве возможного партнера для третьего завода.
В Stellantis, BMW и Panasonic пока подробно не прокомментировали данное сообщение.
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