Stellantis и BMW ведут переговоры с Panasonic

Переговоры об объединении для строительства заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке ведут компания Panasonic Holdings, международный концерн Stellantis и немецкий автоконцерн BMW.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Wall Street Journal со сссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам источников, Stellantis и BMW активно инвестируют в создание заводов по производству аккумуляторов для электромобилей и ищут новые инвестиции.

Источники отметили, что Stellantis уже объявила о создании двух заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке: один с LG Energy Solution в Канаде, а другой в Индиане с Samsung SDI.

Источники добавили, что Stellantis ведет переговоры с Panasonic в качестве возможного партнера для третьего завода.

В Stellantis, BMW и Panasonic пока подробно не прокомментировали данное сообщение.