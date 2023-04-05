Ford сделает квадрокоптеры для удаленного ремонта автомобилей
На сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США появилась заявка от компании Ford, которая описывает систему удаленного технического обслуживания автомобилей при помощи квадрокоптеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Система подразумевает наличие в интеллектуальном блоке автомобиля Ford сенсоров, регистрирующих различные виды неисправностей. Они будут подавать на сервера компании сигналы о проблемах, после чего из ближайшего депо к машине направятся дроны-ремонтники.
На данным момент в патенте Ford указан лишь один вид ремонта - это разрядка аккумулятора. Для этого дроны оборудуют специальными щупами, при помощи которых они смогут замыкать контакты аккумуляторов и подавать на них заряд для срабатывания зажигания.
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