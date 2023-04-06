Genesis представил конкурента BMW X6

Компания Genesis представила концепт купеобразного кроссовера GV80 Coupe, о чем сообщила пресс-служба бренда. Автомобиль покажут в рамках автосалона в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Главной новацией концепта по сравнению со стандартным GV80 стала измененная корма со встроенным спойлером. Помимо этого, модель обзавелась новыми бамперами, другой решеткой радиатора, а крыша сделана из углепластика.

В салоне разместили четыре кресла с углепластиковыми спинками и новый трехспицевый руль. Кроме того, в интерьере появился оранжевый декор, который должен подчеркнуть спортивный дух новинки.

Техническая часть пока не раскрывается. Стандартный GV80 оснащается тремя силовыми установками на выбор. В базовых исполнениях машина получает четырехцилиндровый турбодвигатель объемом 2,5 л. Также для установки доступен шестицилиндровый турбодизель. Но самые мощные комплектации имеют 3,5-литровый V6 с турбонаддувом. Его мощность составляет 380 л.с. и 530 Н·м крутящего момента. Вероятно, для GV80 Coupe линейка двигателей сохранится.



Прототипы автомобиля в камуфляже уже активно проходят серию испытаний. Судя по всему, Genesis в скором времени планирует начать серийное производство GV80 Coupe.

"С момента своего основания бренд Genesis начал разрабатывать роскошные седаны, которые превратились в модели G70, G80 и G90. А в последние годы мы создали кроссоверы GV80 и GV70. Теперь мы расширяем границы, создавая более эмоциональные автомобили", - рассказал креативный директор Hyundai Group Люк Донкервольке.