Названы самые выносливые автомобили в 2023 году

Эксперты "Автотеки" выяснили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег. Исследование основано на анализе данных о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе сервиса онлайн-проверки автомобилей.

Самой выносливой моделью в исследовании "Автотеки" назван пикап Isuzu D-Max со средним пробегом 391 101 км. На втором месте - Volkswagen Transporter (378 996 км). Третью позицию занимает легковое семейство Toyota Carina E, известное своей стойкостью к коррозии (376 397 км).

Согласно исследованию "Автотеки", самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет отмечен у автомобилей марок "ГАЗ", Opel и Ctiroen. Среди конкретных моделей наибольший километраж показал Hyundai Accent - 235 010 км. В возрастной группе от года до трех лет наиболее высокий средний пробег отмечен у автомобилей бренда Datsun. На втором месте "ГАЗ", на третьем - Volkswagen. Среди "трехлеток" самый большой средний пробег у Kia Optima - 79 068 км.