Jeep Wrangler обновили и сделали проходимее

Компания Jeep представила на автосалоне в Нью-Йорке обновленную версию внедорожника Wrangler. Автомобиль получил несколько существенных изменений. В первую очередь они направлены на повышение проходимости, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Внешне новинку проще всего отличить по новым бамперам и передней решетке. Последняя сохранила фирменный стиль с семью вертикальными прутьями, но отличается от прежней версии. Кроме того, была заменена штатная передняя лебедка на более продвинутую модель.

Главное техническое отличие - новый задний мост, в котором теперь используются полностью разгруженные полуоси. Это более прочная конструкция, чем старая, когда полуось не только передает крутящий момент на колесо, но и выполняет роль несущего рычага для ступицы.



Благодаря новой главной паре при включении понижающей передачи в раздаточной коробке и использованию первой ступени в коробке передач соотношение скорости вращения колес и коленвала двигателя удалось увеличить до 100:1. Иными словами, именно на столько увеличивается крутящий момент от двигателя, когда достигает колес в наиболее "ползущем" внедорожном режиме.

Обновленный Wrangler сохранил силовые агрегаты предыдущей модели, включая топовый 6,4-литровый двигатель V8 семейства Hemi. К 2025 году должна появиться полностью электрическая версия Wrangler, так что, возможно, это последний вариант внедорожника с V8.



Помимо топового мотора, который имеет мощность 481 л.с., автомобиль сохранил 3,6-литровый атмосферный мотор V6, двухлитровую "турбочетверку", а также подзаряжаемую гибридную версию на основе двухлитрового двигателя внутреннего сгорания. Последняя теперь оснащается бытовыми розетками для внешних электроприборов со стандартным для США напряжением 120 вольт и силой тока до 30 ампер.

Для двух младших моторов предусмотрен выбор между шестиступенчатой "механикой" или восьмиступенчатым "автоматом". Остальные версии доступны только с автоматической трансмиссией. Сохранился и выбор между несколькими типами полного привода, включающими как варианты с жестким подключением передней оси, так и с центральным дифференциалом.