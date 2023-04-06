Объявлен победитель конкурса "Всемирный автомобиль года"

Титул World Car Awards−2023 получил электромобиль Hyundai Ioniq 6 - об этом было объявлено в ходе церемонии на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Причем "кореец" выиграл не только в главной номинации "Всемирный автомобиль года", но и в категориях "Всемирный электромобиль года" и "Всемирный автомобильный дизайн года". Любопытно, что в 2022 году ровно в этих же "дисциплинах" победило другое электрическое порождение Hyundai - Ioniq 5, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Hyundai Ioniq 6 построен на архитектуре Electric-Global Modular Platform (E-GMP) и обладает возможностью сверхбыстрой зарядки с напряжением 800В. Технология позволяет заполнить энергией батарею машины с 10% до 80% за 18 минут. Максимальный запас хода Ioniq 6 заявлен на уровне 614 км.

"Электричка" примечательна одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления среди автомобилей - 0,21. Модель "нафарширована" всевозможными опциями и системами помощи водителю.

Жюри в составе 100 автомобильных журналистов из 32 стран определилось также и с моделями-победителями в других номинациях World Car Awards 2023. Так "Премиальным автомобилем года" стал Lucid Air, "Спорткаром года" - Kia EV6 GT, а "Городским автомобилем года" - Citroёn C3.