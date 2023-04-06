Китайские автопроизводители вытесняют конкурентов

Такие крупные и серьезные автопроизводители, как Volkswagen и Toyota, испытывают трудности от ожесточившейся конкуренции в КНР. Их долю постепенно отвоевывают местные бренды. Эта тенденция начала формироваться еще несколько лет назад, но теперь она прослеживается насколько четко, что на нее даже обратило особое внимание агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Похоже, что крупные зарубежные бренды "проспали" перемены, происходившие в Поднебесной в последние годы. Их рыночная доля начала снижаться еще в 2020-м, а к четвертому кварталу 2022-го она рухнула с 61% до 41%. Среди японских производителей сильно просели Nissan и Honda, и лишь Toyota пока более-менее держится.

И дальше, судя по всему, события будут развиваться так же, на что намекает статистика за первый квартал года нынешнего. Доля производителей из Страны восходящего солнца сократилась на 39%, а "немцев" - на 21%. При этом, например, местный производитель гибридов и электрокаров BYD показал 70-процентный рост, реализовав 300 000 машин.

Как пишет портал "Китайские автомобили", вытеснение глобальных брендов с рынка Китая - одна из долгосрочных целей местного правительства. Массовое создание совместных предприятий по выпуску легковушек и грузовиков с немецкими и японскими компаниями привело к утечкам технологий, чем китайцы и воспользовались.