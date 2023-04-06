Subaru представила третью модель семейства Wilderness
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Компания Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке третью модель "внедорожной" серии Wilderness. К универсалу Outback и кроссоверу Forester присоединился компактный паркетник Crosstrek. Он тоже получил переработанную подвеску, адаптированный под "офф-роуд" кузов и многое другое, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Рецепт" в целом не изменился - все то же самое в исполнении Wilderness мы уже видели у старших Forester и Outback. Кроссовер Crosstrek, как и они, обрел усиленную и более длинноходную подвеску, приподнятый с 220 до 236 мм дорожный просвет, а также увеличенные углы съезда (33 гр.) и въезда (20 гр.).

Subaru Crosstek Wilderness

Subaru Crosstek Wilderness

Subaru Crosstek Wilderness

Subaru Crosstek Wilderness

Subaru Crosstek Wilderness

Subaru Crosstek Wilderness

Subaru Crosstek Wilderness

Помимо прочего, автомобиль наделили настроенным под бездорожье вариатором, селектором режимов движения X-Mode с новыми "внедорожными" пресетами, усиленным задним дифференциалом и целым рядом характерных изменений как в экстерьере, так и в интерьере.

Так, например, внешне новый Subaru Crosstek Wilderness можно будет узнать по черным бамперам с утопленными в них противотуманками, массивным расширителям колесных арок, пластиковой защите на дверях, другой решетке радиатора и усиленным рейлингам на крыше.

Интерьер Subaru Crosstek Wilderness

Интерьер Subaru Crosstek Wilderness

В салоне появились контрастный декор, сиденья со специальной водоотталкивающей обивкой и множество разных дорогостоящих опций вроде топовой мультимедийной системы Starlink с 11,6-дюймовым дисплеем.

Выпускать Subaru Crosstek Wilderness будут там же, где и обычную модель - на заводе в Индиане (США). Продажи начнутся осенью по цене от 32 тыс. долларов.