Subaru представила третью модель семейства Wilderness

Компания Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке третью модель "внедорожной" серии Wilderness. К универсалу Outback и кроссоверу Forester присоединился компактный паркетник Crosstrek. Он тоже получил переработанную подвеску, адаптированный под "офф-роуд" кузов и многое другое, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Рецепт" в целом не изменился - все то же самое в исполнении Wilderness мы уже видели у старших Forester и Outback. Кроссовер Crosstrek, как и они, обрел усиленную и более длинноходную подвеску, приподнятый с 220 до 236 мм дорожный просвет, а также увеличенные углы съезда (33 гр.) и въезда (20 гр.).

Помимо прочего, автомобиль наделили настроенным под бездорожье вариатором, селектором режимов движения X-Mode с новыми "внедорожными" пресетами, усиленным задним дифференциалом и целым рядом характерных изменений как в экстерьере, так и в интерьере.

Так, например, внешне новый Subaru Crosstek Wilderness можно будет узнать по черным бамперам с утопленными в них противотуманками, массивным расширителям колесных арок, пластиковой защите на дверях, другой решетке радиатора и усиленным рейлингам на крыше.

В салоне появились контрастный декор, сиденья со специальной водоотталкивающей обивкой и множество разных дорогостоящих опций вроде топовой мультимедийной системы Starlink с 11,6-дюймовым дисплеем.

Выпускать Subaru Crosstek Wilderness будут там же, где и обычную модель - на заводе в Индиане (США). Продажи начнутся осенью по цене от 32 тыс. долларов.