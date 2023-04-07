В Дубае планируют запустить 4 тыс. беспилотных такси

Власти Дубая планируют к 2030 году запустить 4 тыс. беспилотных такси, которые станут частью инфраструктуры городского общественного транспорта. Об этом говорится в пресс-релизе Управления дорог и транспорта Дубая, опубликованном на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ведомство совместно с компанией Cruise, занимающейся разработкой автоматизированных транспортных средств, начали тестирование первых пяти беспилотных автомобилей в условиях городской среды.

"Управление дорог и транспорта Дубая и компания Cruise объединили усилия для запуска первого сервиса беспилотных такси в городе. Управление планирует к 2030 году развернуть 4 тыс. автономных транспортных средств, что сделает Дубай первым городом за пределами США, где беспилотные автомобили Cruise будут использоваться на коммерческой основе. - отмечается в пресс-релизе. - Внедрение беспилотных автомобилей позволит уменьшить пробки на дорогах, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и сократить вредные выбросы".

В рамках проекта Cruise разработала несколько опытных образцов беспилотных автомобилей на базе хетчбэк Chevrolet Bolt, которые будут передвигаться в одном из районов города и осуществлять сбор данных о трафике и поведении водителей на дорогах.

В ноябре 2021 года правительство ОАЭ объявило о выдаче временных лицензий, которые позволяют тестировать беспилотные автомобили на дорогах общественного пользования. ОАЭ стали первой страной на Ближнем Востоке, где предусмотрена такая возможность.