Марка DS показала новую машину Фантомаса

Марка DS показала современную версию летающей машины Фантомаса. К сожалению, она существует только в виде эскиза, созданного парижской студией DS Design и приуроченного к открытию выставки автомобилей из фильмов Луи де Фюнеса в музее Le Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf. Так как никаких подробностей нет, можно предположить, что проект умозрительный и вряд ли будет воплощен "в металле".

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, 5 апреля во французском музее Le Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf открылась выставка автомобилей из фильмов Луи де Фюнеса. Почетное место в ней занял летающий Citroen DS, который можно было увидеть в картине "Фантомас разбушевался" 1965 года. Отметить столь важное событие вызвалась и сама марка DS, причем необычным способом.

Сотрудники парижской студии DS Design нарисовали эскиз современной версии той самой киношной машины. Ей "приделали" крылья и стабилизаторы, как у исходника, но куда интереснее внешность, за которой просматривается попытка переосмыслить стилистику культовой модели. И хотя изображение ни к чему не обзывает, не исключено, что именно так будут выглядеть будущие "ди-эсы".

Оригинальный Citroen DS выпускался 20 лет, с 1955 по 1975 год. Общий тираж составил почти полтора миллиона экземпляров. На момент выхода это был одни из самых технологичных автомобилей - чего только стоила гидропневматическая подвеска с регулировкой клиренса и автоматическим выравниванием. За свою жизнь DS пережил несколько обновлений и обзавелся версиями в кузове универсал и кабриолет.