В Tesla предрекли цену инфраструктуры для зеленой энергетики дешевле нынешней

Создание сети глобальной зеленой энергетической инфраструктуры обойдется миру на $4 трлн дешевле по сравнению с продолжением использования ископаемого топлива. Такое мнение выразили аналитики американского производителя электромобилей Tesla в своем отчете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным компании, в целом переход на экологически чистую энергетику потребует инвестиций в размере около $10 трлн, а продолжение использования энергосистемы, которая основана на добыче и переработке углеводородов, обойдется миру в $14 трлн в перспективе 20 лет.

В Tesla полагают, что для перехода требуется организовать масштабное строительство заводов по производству солнечных батарей и переработке металлов. Такая инфраструктура обеспечит производство и хранение энергии в требуемом объеме.

"Электрифицированное и устойчивое будущее технически достижимо и требует меньше инвестиций и ископаемых материалов, чем поддержание сегодняшней неустойчивой энергетической экономической модели", - отметили в компании.