FAW раскрыл дизайн кроссовера Bestune T90

Китайский автопроизводитель FAW опубликовал изображения нового кроссовера Bestune T90, дебют которого состоится на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль будет базироваться на новой платформе А2 и получит два бензиновых турбомотора на выбор, рабочим объемом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность - 169 и 252 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии выбран 8-ступенчатый автомат японской марки Aisin. Среднеразмерный кроссовер получит дизайн в стиле четвертого поколения семейства автомобилей Bestune, в основе которого лежит "сила, чистота и утонченность".

Габаритная длина нового кроссовера 4718 мм, ширина 1880 мм и высота - 1710 мм. Колесная база - 2772 мм. В интерьере два дисплея, выступающих над панелью приборов. Центральный экран медиасистемы ориентирован вертикально.