Haval представит гибридный кроссовер

Компания Great Wall представит на автосалоне в Шанхае новый гибридный кроссовер Haval Xiaolong. Автошоу откроется 18 апреля и продлится до 27 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Haval Xiaolong, также известный под названием Ruge, представляет собой новое поколение кроссоверов китайского бренда. Название новинки отсылает к китайско-пакистанскому истребителю Chengdu FC-1 Xiaolong, что переводится как "Храбрый дракон".

Автомобиль получил новый корпоративный дизайн и гибридную силовую установку. Габариты: 4600 мм в длину, 1877 мм в ширину и 1675 мм в высоту. Колесная база - 2710 мм. Следовательно, по размерам новинка несколько крупнее Haval F7.

Кроссовер базируется на оригинальной платформе Lemon. Автомобиль оснащен новейшей гибридной установкой Hi4. В ее основе находится 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 101 л.с. и 132 Н·м крутящего момента. Он будет приводить в движение через двухступенчатую трансмиссию передние колеса. Вместе с ним работает 156-сильный электромотор. Суммарная мощность установки составляет 190 л.с. и 370 Н·м крутящего момента. Батарея имеет емкость 19,2 кВт·ч.