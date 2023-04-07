Американская компания Tesla показала тизер бюджетного электрокара в рамках презентации своего генерального плана, говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, опубликованный на сайте Tesla документ имеет много технических подробностей с описанием дальнейшей работы компании. Однако на одной из страниц находится изображение модельного ряда бренда с двумя накрытыми покрывалом автомобилями.

Автопроизводитель упомянул в документе новую компактную модель, которая уже давно обсуждается в интернете. По неофициальной информации, новинка может получить название Model 2 или Model Q, а ее стоимость должна составить около $25 тыс.