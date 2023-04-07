Японцы представили обновленную Mazda3

Пять лет прошло с появления нынешней итерации Mazda3, и вот японцы решили чуточку обновить автомобиль. Причем доработки в большей степени коснулись интерьера новинки и ее электронной начинки. Day.Az со ссылкой на Автовзгляд представляет подробности.

Цветовая гамма освеженной Mazda3 дополнилась новым колером кузова Ceramic Metallic, а также матовым декором радиаторной решетки и затемненными колесными дисками. Вот, собственно, и весь внешний "улучшайзинг". А вот в салоне изменений куда больше.

И, прежде всего, внимания заслуживает новейший мультимедийно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем, который под стать современным трендам стал сенсорным. Помнится, раньше японцы заявляли, что не идут на поводу у законодателей высоких технологий в целях безопасности. Что ж, времена меняются.

Кроме того, интерьеру достались дополнительные USB-слоты, включая Type-C, которые еще и изящно подсвечиваются. Апогеем же стала беспроводная зарядка для смартфонов. Давно пора, а то ведь подобной опцией козыряют нынче даже "китайцы".

А еще обновился пакет умной электроники, представленный точечной системой распознавания усталости водителя, функцией определения всевозможных препятствий на проезжей части, а также софтом, отражающим содержание мобильных устройств на штатном мониторе.

Силовая линейка осталась прежней, а вот "механику" на некоторых рынках потребители больше не увидят.