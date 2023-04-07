Новое поколение кроссовера Renault Duster сфотографировали в камуфляже

Кроссовер Renault Duster, известный в Европе под маркой Dacia Duster, готовится сменить поколение. Портал Автовзгляд изучил шпионские фото одетого в камуфляж автомобиля, сделанные в ходе его дорожных испытаний, передает Day.Az.

Считается, что Dacia Duster, чей дебют ожидается в 2024 году, станет полностью новым автомобилем, а не обновлением существующей "тележки". По неподтвержденным данным, новый Dacia Duster будет построен на платформе CMF-B - как Renault Captur второго поколения, Renault Clio V и новый Nissan Juke.

Заметно, что кроссовер получил более "квадратный" профиль кузова. Даже серьезный камуфляж автомобиля не смог скрыть тонкие фары головного света со встроенными ДХО. Машина обзавелась узкой радиаторной решеткой с логотипом бренда по центру, а также большим и широким возухозаборником в переднем бампере. В ее кормовой части просматриваются новые задние фонари, пятая дверь с держателем номерного знака, расположенным выше чем сейчас, более аккуратный бампер и третий стоп-сигнал, встроенный в спойлер.

Судя по фото, новый Duster сохранит величину своего дорожного просвета. А вот колесная база модели, похоже, немного выросла. О силовых агрегатах модели пока ничего не известно. Как утверждает издание Autoevolution, официальная премьера Dacia Duster запланирована на первую половину 2024 года.