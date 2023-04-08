Hyundai "застукали" за дорожными испытаниями новейшего бюджетного кроссовера

В объективы камер фотошпионов попал кроссовер Hyundai Ai3 - в камуфляжном обвесе и на дорогах общего пользования. Субкомпактный SUV предназначен главным образом для покорения городских "джунглей" стран Азии, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Несмотря на то, что Ai3 ориентирован в первую очередь на рынки Индии и других азиатских стран, "упакованный" в камуфляж кроссовер был замечен на североамериканском континенте недалеко от Полярного круга.

Уже известно, что SUV построен на слегка увеличенной платформе "европейского" Hyundai i10. В "табеле о рангах" кроссоверов корейской марки он будет располагаться ниже Creta. Согласно неофициальным данным, машина получит 1,2-литровый атмосферный мотор мощностью 84 л. с. - как у i10. А исходя из этого, можно предположить, что "малыш" будет оснащаться либо механической, либо автоматической "пятиступкой".

Микровнедорожник получит фары головного света как у Creta - со светодиодными дневными ходовыми огнями в форме латинской буквы "H". А вот составить представление о конфигурации и расположении задних фонарей мешает тщательный камуфляж, используемый корейцами.

Об интерьере новой модели на данный момент сказать что-либо тоже не представляется возможным. Однкао уже ясно, что посадка водителя и пассажиров Hyundai Ai3 сделана максимально вертикальной. Поскольку конструкторам пришлось втискивать четырех человек в коротенький кузов городского автомобильчика.