Компания GAC представила новый гибридный минивэн
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Китайский автогигант GAC представил свою новую модель. Новинка, получившая название GAC Trumpchi E9, представляет собой гибридный минивэн, способный проехать более 1000 км без зарядки и дозаправки, сообщает Day.Az со ссылкой на портал iXBT.com.

Новый GAC Trumpchi E9 приводится в движение гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового бензинового мотора с электродвигателем и тройным литиевым аккумулятором. Характеристики агрегата не уточняются, но уже известно, что на "чистом" электричестве автомобиль сможет проехать более 100 км, а в общем запас хода превысит 1000 км. Расход топлива составит всего 6,05 литра по циклу WLTC.

GAC Trumpchi E9

Точные габариты GAC Trumpchi E9 пока держатся в секрете, хотя понятно, что в этом плане он будет схож с GAC Trumpchi M8 Grandmaster с кузовом длиной 5212 мм, шириной 1893 мм и высотой 1823 мм. Внешне новинка выделяется большой хромированной решеткой радиатора и светодиодной головной оптикой необычной L-образной формы.

GAC Trumpchi E9

Салон нового минивэна примечателен наличием стильного мультифункционального руля, цифровой приборной панели и отдельным экраном по центру передней панели, предназначенным для взаимодействия с информационно-развлекательной системой.

Прием предварительных заказов на GAC Trumpchi E9 откроется 18 апреля в рамках автосалона в Шанхае. Цены и комплектации будут объявлены дополнительно.