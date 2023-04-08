Как максимально быстро и дешево помыть машину

Существует несколько распространенных вариантов мытья машины. Какой из них рекомендуется использовать чаще всего без ущерба для кошелька, в разговоре с iReactor рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, передает Day.Az.

Не секрет, что водителям хочется видеть свою машину ухоженной, во всем блеске хромированных деталей и солнечных бликов на поверхности, садиться в благоухающий салон. Отметим, что стремление к чистоте автомобиля - это не только погоня за внешними эффектами, но и забота о его технической исправности.

Автоэксперт Валерий Солдунов в разговоре с iReactor объяснил, какие бывают автомобильные мойки, чем они отличаются друг от друга. По его словам, среди разных типов лучше всего выбрать экспресс-мойку. Это самый безопасный, быстрый и бюджетный способ навести чистоту.

Конечно, при экспресс-мойке могут использоваться реагенты, но большая часть химии смывается "под душем". Однако почистить машину досконально таким способом не получится - и тогда водители предпочитают обычный метод с мойщиком.

"Ручная мойка более тщательная, с одной стороны. С другой - от применяемой автохимии также могут оставаться полосы и разводы", - сказал эксперт.

После нескольких таких моек поверхность автомобиля нужно полировать, а с каждой полировкой уменьшается толщина лакокрасочного покрытия, объяснил специалист. Поэтому злоупотреблять использованием автохимией для мытья не стоит, какой бы качественной она ни была.

Если летом мыть машину нужно по мере загрязнения, то зимой подключается еще одна причина, и она связана с использованием реагентов на дорогах.

"Лучше почаще мыть автомобиль зимой и смывать реагенты: в таком случае уменьшается образование коррозии", - подчеркнул Валерий Солдунов.

Он добавил, что также не стоит злоупотреблять химической чисткой салона, если водитель эксплуатирует автомобиль аккуратно, просто как средство передвижения в городе. В этом случае достаточно самостоятельно пропылесосить и сделать влажную уборку внутри. А вот если машина используется для перевозок, периодической химчистки не избежать.