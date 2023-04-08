У Renault Talisman появилась новая топ-версия

Новое исполнение отличилось декором и более дорогой отделкой салона. Кроме того, только этому варианту положен самый мощный турбомотор, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Европу семейство Renault Talisman уже покинуло: выпуск седанов и универсалов завершился во Франции в начале прошлого года. А вот в Корее модель все еще в строю. Вернее, ее клон: для местного рынка там делают "четырехдверку" SM6, за производство отвечает Renault Korea Motors - так теперь называется предприятие Renault Samsung (к производителю электроники и бытовой техники эта фирма давно не имеет никакого отношения, автомобильное подразделение Samsung принадлежит Рено с 2000-го). И такой седан только что довели уже до 2024 модельного года.

Единственная обновка - топовая версия Inspire, пришедшая на замену дорогому исполнению Premier. Внешние особенности - потемневшие "брусья" на радиаторной решетке, темные же 19-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна и декоративные вставки на передних крыльях с названием комплектации.

Кресла SM6 Inspire обиты экокожей и алькантарой черного цвета, еще есть синяя прострочка, которая, по задумке маркетологов, должна навевать мысли о спортивном суббренде Renault - Alpine. На передней панели имеется декор "под карбон", а на порогах установили именные алюминиевые пластины. Для седана также предусмотрены функция активного шумоподавления, атмосферная подсветка, мультимедиа-система с вертикальным экраном диагональю 9,3 дюйма, виртуальная приборка (10,25 дюйма), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга "слепых" зон.

SM6 Inspire оснащается бензиновой "турбочетверкой" 1.8 TCe мощностью 225 л.с., и это единственная версия, которой положен такой двигатель. Седаны попроще в Корее доступны с турбомотором 1.3 TCe (156 л.с.), вдобавок там можно купить машину с газовым "атмосферником" 2.0 LPe (140 л.с.). Турбодвигатели сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag, атмосферный мотор работает в паре с вариатором.

Цена топ-версии Inspire начинается с отметки в 27 900 долларов, базовый седан SM6 стоит от 21 600 долларов.