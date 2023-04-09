"Крутой" Geely Atlas выходит на рынок

Новый паркетник пока предложен с безальтернативной "турбочетверкой" 1.5, но позже гамму должны расширить.

На фото китайского Минпрома этот кроссовер Geely раскрылся еще в начале года, тогда местные СМИ предположили, будто компания готовит к дебюту модель Binyue следующей генерации. Однако на деле все иначе: в рамках мартовского официального анонса кросс был объявлен младшим братом Geely Boyue L второго поколения, при этом ему досталась своя "фамилия" - Cool ("крутой" с англ.). Так вот теперь в Китае опубликовали все характеристики Geely Boyue Cool, появились комплектации и предварительные цены, а дилеры начали прием заявок, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Внешность и салон оформили в стиле Boyue L, хотя у дебютировавшего сегодня кроссовера все же свой кузов. Особенности дизайна экстерьера - "клыкастая" головная оптика, диодный "пунктир" спереди, широкая радиаторная решетка и сделанные в виде "бумерангов" задние фонари, которые еще и объединены функциональной плашкой. Длина младшего кросса равна 4510 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1650 мм, колесная база - 2701 мм. Для сравнения, габариты "эльки": 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями - 2777 мм.

Внутри - отдельный экран приборки на 10,25 дюйма и вертикальный тачскрин мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма (у Boyue L аналогичные дисплеи). Сама мультимедиа - с микрочипом Qualcomm 8155 и функцией обновления "по воздуху". Объем багажника Geely Boyue Cool составляет 571 л против 650 л у более крупного брата.

На данный момент новый паркетник предложен с одним мотором - это бензиновая "турбочетверка" 1.5 (181 л.с., 290 Нм), которая работает в паре исключительно с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Первую "сотню" кроссовер наберет за 7,9 секунды. Позже гамму обещают расширить: например, для Boyue L, помимо того же движка 1.5T, еще предусмотрен турбомотор 2.0 (218 л.с., 325 Нм), плюс у этой модели есть гибридная версия. В Китае Boyue Cool и Boyue L бывают только с передним приводом.

"Крутой" кроссовер Geely представлен в трех комплектациях. В арсенале базового исполнения значатся: 18-дюймовые колеса, обычный люк с электроприводом, упомянутые выше экраны, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. В "средней" версии появляются панорамный люк, шторки безопасности, подогрев водительского кресла, камеры кругового обзора, адаптивный "круиз", системы автоторможения и удержания в полосе движения. Ну а топовый кросс - это еще 19-дюймовые диски, "память" настроек кресла водителя, обогрев пассажирского сиденья, беспроводная зарядка для смартфона и система распознавания лиц.

Сейчас за кроссовер Geely Boyue Cool просят примерно 15 800 - 18 800 долларов. Прайс-лист, напомним, пока предварительный, то есть в реальности цены могут оказаться чуть ниже. Старший Geely Boyue L обойдется минимум в 18 200 долларов.