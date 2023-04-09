Микроавтобус Volkswagen получил солнечную батарею на крышу

Немецкое ателье ABT Sportsline оборудовало Volkswagen ID.Buzz солнечной батареей. Компания известна в первую очередь своими проектами на базе различных моделей Audi, а также гоночными успехами всё с теми же автомобилями немецкой марки, но веяния времени стороной прославленную фирму не обошли - специалисты из Кемптена взялись за доработку электромобилей и представили необычную опцию для Volkswagen ID.Buzz с электрической силовой установкой. Солнечная батарея установлена на крыше электромобиля и может использоваться как для зарядки тягового аккумулятора, так и для питания бортовой электроники или внешних потребителей энергии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Солнечные модули обеспечивают пиковую мощность до 600 ватт, а в перспективе её планируют увеличить до 1000 ватт за счёт установки дополнительных боковых панелей.

Инженеры ABT e-Line обещают, что с помощью солнечных батарей можно за год получить столько энергии, что она позволит проехать до 3000 километров без подключения к электросети.

Правда, воспользоваться этим преимуществом смогут только владельцы Volkswagen ID.Buzz с длинной колёсной базой - короткая модель несовместима с солнечными панелями. Стоимость тюнинга в ABT Sportsline не называют, но приём заказов на солнечные батареи для Volkswagen ID.Buzz будет открыт с лета 2024 года. Пока компания отрабатывает технологию и готовит свою разработку к массовому производству.