Прощальный суперкар Lamborghini сделали легче и агрессивнее

Немецкое ателье Novitec доработало суперкар Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae. В конце сентября 2022 года марка объявила о завершении производства Aventador и сборке последнего экземпляра - родстера LP 780-4 Ultimae. Тираж модели, ставшим последним суперкаром из Сант-Агата-Болоньезе с двигателем V12, ограничили партией в 350 купе и 250 экземпляров с открытой крышей. Но для тех, кому и такого эксклюзива недостаточно, в Novitec подготовили комплект тюнинга для суперкара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, ателье подготовило для экс-флагмана Lamborghini новый аэродинамический обвес.

Комплект деталей - крышка переднего багажника, передний и задний бамперы, пороги и капот, а также два варианта антикрыла - выполнены из углепластика. Тюнеры обещают, что новые детали улучшают аэродинамику, повышая прижимную силу и обеспечивая более эффективное охлаждение тормозов и двигателя.

Кроме того, использование карбона позволило снизить массу автомобиля. Дополнительно облегчить суперкар можно за счёт новой выхлопной системы из нержавеющей стали, которая на 19 килограммов легче стандартной.

Дополнительно для LP 780-4 Ultimae предложены разноразмерные (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) диски Vossen, доступные в 72 вариантах оформления, а также спортивные пружины подвески, уменьшающие клиренс на 35 миллиметров. Технически родстер не изменился и сохранил атмосферный 6,5-литровый бензиновый V12 мощностью 780 лошадиных сил, пару которому составляет семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, а привод у модели только полный.