Раскрыты подробности о кроссовере Haval Xiaolong Max

Официальная премьера кроссовера Haval Xiaolong Max состоялась несколько дней тому назад. А сейчас создатели поделились данными с тестов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Тестировали топовый Xiaolong Max с гибридной системой Great Wall Hi4 на треке международной трассы Ордос. Построенный в 2010 году автоспортивный комплекс располагается районе Канбаши города Ордос, что во Внутренней Монголии, на высоте примерно 1300 м надо уровне моря. Трасса сертифицирована FIA для соревнований, однако на Xiaolong Max никто не ставил рекорды заездов - тестеры имитировали повседневную эксплуатацию.

Во время тестов максимальный запас хода составил 1231 км - на полностью заряженном и заправленном авто. Максимальный запас хода на чистом электричестве - 103 км, средний расход до пустого бака - 5,1 л на 100 км. От ноля до 50 км/ч кроссовер разгоняется за 2,75 с, до 100 км/ч - за 6,93 с.