Самый дорогой автомобильный номер в истории продали в Дубае

Самый дорогой автомобильный номер в истории ушел с молотка за рекордные 15 миллионов долларов.

На аукционе в Дубае красивый знак с одной цифрой 7 стал поводом для настоящей битвы миллионеров. Среди которых, как утверждают в прессе, был и основатель Telegram - Павел Дуров. По некоторым данным, он предложил почти 800 миллионов рублей. Но его ставку перебил один из местных бизнесменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, второй по стоимости номер две двойки ушел за более скромные 2,5 миллиона долларов. Считается, что чем меньше цифр на госзнаке, тем он дороже.

Такие аукционы уже стали местной традицией, их каждый год проводят, в месяц Рамадан. Все вырученные деньги, организаторы направляют на борьбу с голодом в мире. На них купят продуктовые наборы и медикаменты нуждающимся.