BYD Yuan Pro 2023

BYD официально объявила о начале предварительных продаж полностью электрического кроссовера Yuan Pro 2023 года. Покупатели могут выбрать одну из трех конфигураций с предпродажной ценой от 14 500 до 17 400 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

BYD Yuan Pro имеет кузов с габаритами 4375 х 1785 х 1680 мм и колесной базой 2535 мм. Он получил 16-дюймовые колеса, открывающуюся вбок дверь багажника и запасное колесо на неё. Также есть панорамный люк.

Новый BYD Yuan Pro использует язык дизайна Dragon Face 3.0 с закрытой решеткой и серебристой отделкой, которая проходит через всю переднюю часть. В стандартную комплектацию салона входит 8-дюймовая ЖК-панель приборов и 10,1-дюймовый центральный экран управления.

Трансмиссия была модернизирована, но конкретные параметры еще не объявлены. Нынешний BYD Yuan Pro оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами максимальной мощностью 136 л.с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы BYD Blade имеют емкость 38,9 кВт•ч и 50,1 кВт•ч, они обеспечивают запас хода 301 км и 401 км соответственно.