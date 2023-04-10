Mitsubishi анонсировала обновленный eK Space

Компания Mitsubishi анонсировала обновленную версию кей-кара eK Space для домашнего рынка. Продажи этой машины начнутся в Японии буквально через полтора месяца, 25 мая, а стоить она будет от 1 547 700 до 1 793 000 иен, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Судя по первому официальному изображению, внешне рестайлинговый Mitsubishi eK Space отличится от предыдущего, прежде всего, "передком" - решеткой радиатора с трехмерным рисунком и другим бампером. Также он уже в "базе" получит полностью светодиодные фары и 14-дюймовые колесные колпаки нового дизайна.

В салоне обновленный кей-кар можно будет узнать по другой тканевой отделке сидений, салонным зеркалом заднего вида со встроенным дисплеем (видимо, для изображения с камеры) и задними ремнями безопасности с преднатяжителем.

Мотор, вероятно, останется прежним. Актуальный Mitsubishi eK Space оснащается бензиновым двигателем объемом 0,66 литра, который в атмосферном варианте выдает 52 силы, а в турбированном - 64 лошадиных силы. Коробкой передач в обоих случаях выступает вариатор, а привод может быть как передним, так и полным в зависимости от комплектации.