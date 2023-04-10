Chery представила новый кроссовер с "внедорожным" уклоном

Компания Chery представила в Китае новый кроссовер TJ-1. В отличие от привычных нам паркетников, он являет собой нечто большее, что объединяет в себе лучшие качества SUV для города и бездорожья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня, сама Chery позиционирует новый TJ-1 как городской паркетник с "легким" внедорожным уклоном (Light Off-Road). При этом официального товарного названия у него еще нет - подобрать его планируется ближе к старту продаж, намеченному на июль-август текущего года.

По размерам новинка оказалась чуть больше, чем Tiggo 7 Pro Max, уступив ему лишь по высоте. У "тиджи-вана" она составляет 1680 мм при длине 4515 мм, ширине 1865 мм и колесной базе 2675 мм.

Визуально Chery TJ-1 выделяется на фоне других угловатой формой кузова со скрытыми дверными ручками, узкими "шахматными" ходовыми огнями и головной оптикой, интегрированной в передний бампер. А еще он может похвастаться оригинальным эффектом "парящей крыши" при взгляде сзади и раздвоенными патрубками выхлопной системы.

Технически кроссовер интересен тем, что у него два вида силовых установок - бензиновая и гибридная. Первая представляет собой привычную для Chery связку из 1,6-литрового турбомотора и семиступенчатого "робота". Вторая же является подзаряжаемым "гибридом" CD-M, состоящего из специального 1,5-литрового гибридного ДВС мощностью 156 л.с. (220 Нм), двух электромоторов и трехступенчатой коробки передач DHT.

Предельный запас хода гибридного Chery TJ-1 при полном баке бензина и полностью заряженной батарее составляет 1400 км, а только на электротяге он может проехать в 14 раз меньше. На зарядку тяговой батареи с 30 до 80% (от мощной зарядной станции) у него уходит не больше 18 минут.